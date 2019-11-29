Грудной ребенок покалечился при падении с кровати на севере Петербурга

Мать ненадолго отошла в ванную комнату.

Грудной ребенок покалечился на севере Петербурга. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне около семи часов вечера пятимесячную девочку доставили в Детскую больницу №19 имени Раухфуса из квартиры на проспекте Художников. У младенца диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематому темени, перелом правой и левой теменной кости. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, девочка упала с кровати, когда мать отошла в ванную комнату.

Накануне школьник сорвался с железнодорожного моста в Тихвине и погиб.

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