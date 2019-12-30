Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 21 января, стало известно о том, что в Петербурге задержали мужчину, который грозился перестрелять врачей. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Инмдент произошёл в минувшие выходные, мужчина позвонил в Городскую больницу № 14 на улице Косинова и сообщил о бомбе в здании. Кроме того, анонимный "минер" грозился открыть огонь про врачам.

Медучредение осмотрели саперы, никаких подозрительных предметов обнаружено не было. В итоге подозреваемого выследили благодаря звонку. Злоумышленником оказался житель Краснодарского края.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге девушку убило током у фонарного столба.

Фото:pixabay