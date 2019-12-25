Грозы задержатся в Петербурге до субботы

С четверга ожидается похолодание.

В среду, 23 июня, петербуржцев снова ожидает жаркий день: температура поднимется до +35 градусов. К вечеру ожидается, что столбики термометров покажут до +25 градусов тепла.

Ясное небо затянет тучами и прольет дождь, передают синоптики. Вероятно, начнется гроза. Всего ждут три грозы, со среды до пятницы, 25 июня. Синоптики предполагают, что с завтрашнего дня начнется похолодание. Днем обещают до +25 градусов, по вечерам ожидают дожди.

С субботы столбики термометров должны показать до +24 градусов. На выходных также ожидается пасмурная погода.

Ранее мы писали, что Петербург 23 июня идет на пятый подряд температурный рекорд.

Фото: pixabay