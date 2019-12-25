В пятницу в Петербурге ожидается +28 градусов

Днем будет преимущественно без осадков.

В конце рабочей недели погода в Петербурге продолжит радовать своим теплом. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В ночь на 19 июня в городе пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Днем будет преимущественно без осадков. Столбики термометров поднимутся до +26…+28 градусов. Ветер будет дуть с севера, северо-востока со скоростью 2-4 м/с. Атмосферное давление будет днем повышаться и составит 761 мм рт. ст.

Ранее синоптик рассказал петербуржцам о погодном проклятии выходных.

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