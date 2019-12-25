Group-IB раскрыла группу хакеров, крадущих данные банковских карт

Злоумышленники работали в течение пяти лет и за это время атаковали около 700 онлайн-магазинов в Европе, Азии, Северной и Латинской Америке.

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, раскрыла группу хакеров UltraRank, которые в течение пяти лет крали данные банковских карт. Об этом пишут РИА Новости.

За время своей работы хакерам удалось атаковать около 700 онлайн-магазинов в Европе, Азии, Северной и Латинской Америке. В этом им помогали JavaScript-снифферы (коды, которые внедряются на сайт для перехвата данных – номеров банковских карт, имен, адресов, логинов, паролей и пр.).

Внедряя вредоносный код в скрипты поставщиков, злоумышленники перехватывали данные банковских карт покупателей на сайтах магазинов. Украденные данные хакеры продавали в собственном кардшопе, зарабатывая до 500 тысяч рублей (7 тысяч долларов) в день.

Вредоносный код внедряется абсолютно незаметно для владельцев сайтов и их пользователей. Он может длительное время собирать данные покупателей, оставаясь в тени. Эксперты рекомендуют банкам чаще проводить поведенческий анализ, чтобы отличить действия клиента от злоумышленника. В свою очередь владельцам онлайн-бизнеса, помимо регулярного обновления и соблюдения "цифровой гигиены", необходимо регулярно проводить экспресс-аудит своих веб-сайтов и раз в год делать более глубокие исследования их защищенности.

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