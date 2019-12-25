Грызуны одолевают жительницу дома в Колпино

Первое появление мышей заметили в середине января.

Жительница дома №19 по улице Веры Слуцкой по имени Ирина пожаловалась "Фонтанке" на грызунов, которые одолевают жильцов ее дома.

Следы мышей в квартире обнаружили еще в январе и попытались справиться с ними своими силами: заделали щели и поставили мышеловки. Хозяйка квартиры написала в в Жилкомсервис №1 Колпинского района и через три дня, выйдя на лестничную площадку, увидела разбросанный крысиный яд.

По словам Ирины, за месяц в ее мышеловках оказалось 11 мышей. Женщина отмечает, что в ЖЭКе обещали устранить дыры, но курирующий проблему мастер перестал отвечать на звонки.

Сотрудники в свою очередь, сделав обход по этажам, заметили, что грызунам приглянулась только квартира Ирины, которая находится над техническим этажом. Предполагается, что именно там завелись мыши, но проверить этаж можно будет только после согласования.

Когда решится проблема, пока неизвестно.

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