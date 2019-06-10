Чтобы прогуляться по берегу потребуется смелость.

Поздним вечером субботы, 15 февраля, парк 300-летия Петербурга остался без света. Освещение отключилось с половины восьмого вечера.

Фонари отключились из-за того, что напряжение от трансформаторной подстанции не поступает на пункты питания. Однако, как сообщила "Фонтанка", бригада "Ленэнерго", прибывшая на место, не нашла в своем оборудовании неполадок.

Многие гости парка не решились продолжать прогулку по парку, несмотря на то, что до закрытия остается час.

Ранее мы писали, что Екатерина Александрова не смогла стать финалисткой St. Petersburg Ladies Trophy.

Фото: "Вконтакте" / "Парк 300-летия Санкт-Петербурга".