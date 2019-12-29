  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге из-за гриппа закрыли на карантин 68 классов в школах
Сегодня, 16:48
33
IRINA_CHALKINA

В Петербурге из-за гриппа закрыли на карантин 68 классов в школах

0 0

В период с 17 по 23 февраля заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге находится на уровне недельного эпидемического порога.

В пятницу, 28 февраля, стало известно о том, что в Петербурге из-за гриппа закрыли на карантин 68 классов в школах. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по городу.

Известно, что в Северной столице зарегистрировано более 59 тысяч случаев ОРВИ. В настоящее время, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге находится на уровне недельного эпидемического порога.

Петербургские врачи отметили, что среди взрослого населения города на Неве заболеваемость на 16% ниже. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в два раза уменьшилась очередь в детские сады.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии