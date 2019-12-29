В период с 17 по 23 февраля заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге находится на уровне недельного эпидемического порога.

В пятницу, 28 февраля, стало известно о том, что в Петербурге из-за гриппа закрыли на карантин 68 классов в школах. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по городу.

Известно, что в Северной столице зарегистрировано более 59 тысяч случаев ОРВИ. В настоящее время, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге находится на уровне недельного эпидемического порога.

Петербургские врачи отметили, что среди взрослого населения города на Неве заболеваемость на 16% ниже.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в два раза уменьшилась очередь в детские сады.

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