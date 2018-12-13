КГИОП: Грифонов вернут на Банковский мост к концу лета

Ранее чиновники надеялись установить статуи к Дню города.

К концу 2019 года Банковский мост будет полностью отреставрирован, а грифоны вернутся на свое место. Об этом сообщил председатель КГИОП Сергей Макаров. Специалист отметил, что к данному моменту уж завершены работы по статуям. Они готовы к установке на переправу через канал Грибоедова.

Отметим, что на возвращение архитектурной композиции чиновникам потребуется 40 дней. Исторический облик конструкции будет возвращен к концу лета.

Банковский мост ремонтируют с 2017 года. Ремонт должны были закончить еще в 2018 году, но его пришлось продлить из-за восстановления несущей части конструкции. В общей сложности на работы КГИОП потратил около 36 миллионов рублей.

Фото и видео: Piter.tv