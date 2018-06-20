Капитальный ремонт Банковского моста завершится ко Дню города

Работы закончатся к 27 мая.

Капитальный ремонт Банковского моста в Петербурге планируют завершить ко Дню города. По традиции этот праздник отмечают 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Банковский мост через канал Грибоедова находится в Центральном районе города. Он соединяет Казанский и Спасский острова.

В четверг, 25 апреля, началась установка пролетной конструкции переправы. К 27 мая на мост вернутся грифоны. Также строители установят цепи, подвесы и чугунные рамы. Будет смонтировано ограждение переправы со знаменитым ажурным узором в виде пальм и веером. Кроме того, мост получит новое полотно из сибирской лиственницы, а на подходе к нему установят указатели для слабовидящих и незрячих.

Ранее мы писали, что жители Горелово получили обновленный пешеходный мост.

Фото, видео: Piter.TV