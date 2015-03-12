Банковский мост в Петербурге отмечает 195-летний юбилей

Мост построили в первой четверти XIX века.

Сегодня, 5 августа, свой 195-летний юбилей отмечает Банковский пешеходный мост через канал Грибоедова, построенный в первой четверти XIX века.

В начале 1820-ых годов немецкий инженер Вильгельм фон Треттер разработал два проекта пешеходных мостов через канал – Банковский и Львиный. В феврале 1825 года оба проекта были утверждены властями. Название моста напрямую связано с рядом расположенным Ассигнационным банком. По образцу решетки банка было выполнено и чугунное перильное ограждение моста. У жителей и гостей культурной столицы мост ассоциируется с угловыми скульптурами крылатых львов (они же грифоны), которые создал скульптор Павел Соколов.

За несколько десятков лет существования мост неоднократно восстанавливали и реставрировали после разрушений. Последний капитальный ремонт проводился в январе 2017 года. Впервые в истории моста с него сняли скульптуры и увезли на реставрацию. Грифоны вернулись на мост в июне 2019 года.

Ранее мы писали, что в этом году 23 петербургских моста отметят юбилей.

Фото: yandex.by/maps