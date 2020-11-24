Грибной сезон у жителей Петербурга продлился до января

Грибы можно встретить во время прогулки в лесу.

Жители Петербурга продолжают находить грибы даже в зимнее время. Горожане делятся своими находками в группе "Грибы и Грибники СПб" в "ВКонтакте".

Так, например, Наталья Пудовкина засняла грибы, которые она обнаружила в Выборгском районе города. Кадры были сделаны на днях.

Другие пользователи удивились и даже не поверили тому, что что-то можно найти в зимнее время.

Да нууу с морозилки наверное? Или шутка хорошая! Без обид,это мое восприятие...

Наталья и зимой грибы найдёт, умеет она это делать написали комментаторы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в первый день февраля ожидаются осадки и -4 градуса.

Фото: vk.com/grib_spb / Наталья Пудовкина