  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Грибной сезон у жителей Петербурга продлился до января
Сегодня, 22:18
30
nadezhda_sib

Грибной сезон у жителей Петербурга продлился до января

0 0

Грибы можно встретить во время прогулки в лесу.

Жители Петербурга продолжают находить грибы даже в зимнее время. Горожане делятся своими находками в группе "Грибы и Грибники СПб" в "ВКонтакте". 

Так, например, Наталья Пудовкина засняла грибы, которые она обнаружила в Выборгском районе города. Кадры были сделаны на днях. 

Другие пользователи удивились и даже не поверили тому, что что-то можно найти в зимнее время.

Да нууу с морозилки наверное? Или шутка хорошая! Без обид,это мое восприятие...

Наталья и зимой грибы найдёт, умеет она это делать

написали комментаторы. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в первый день февраля ожидаются осадки и -4 градуса. 

Фото: vk.com/grib_spb / Наталья Пудовкина

Теги: грибной сезон, грибы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии