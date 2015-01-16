В первый день февраля ожидаются осадки и -4 градуса

Будьте осторожны: на дорогах возможна гололедица.

В понедельник, 1 февраля, в Петербурге ожидаются облачная погода. Местами пройдет снег, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В первый февральский день температура воздуха ночью составит до -6 градусов, а днем будет до -4 градусов. Водителей предупредили о гололедице на дорогах. Порывы западного и юго-западного ветра составят 4-9 м/с ночью и 6-11 м/с днем.

Атмосферное давление в течение дня существенно меняться не будет.

Фото: Piter.TV