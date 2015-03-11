Грибники в Ленобласти охотятся за зимними опятами

Под Петербургом грибники до сих пор находят зимние опята. Эти грибы могут расти при температуре до -10 градусов. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал биолог Павел Глазков.
При оттаивании шляпка гриба темнеет, становится желто-коричневой. У грибов, которые не были на холоде, шляпка имеет медовый оттенок. Диаметр шляпки опят может достигать 10 сантиметров.
Как рассказал Павел Глазков, в магазинах Петербурга зимние опята можно найти в маринованном виде.
Ранее биолог рассказал, что видеоловушка в Ленобласти запечатлела брачный бой лосей.
Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков
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