Грибники собрали необычный урожай в Ленобласти

В разных районах нашли огромные белый, сыроежку и "гриб-петух".

Любители "грибной охоты" нашли несколько интересных экземпляров "добычи" в нескольких районах Ленинградской области. Фотографиями с результатами удачного похода в лес похвастались подписчики ВК-сообщества "Грибы и Грибники СПб".ъ

Так, Мария Роса рассказала о прогулке на машине в лесах Копорья. Грибники заметили огромный белый гриб прямо из пассажирских кресел – он прятался под корягой. Также в корзинке отдыхающих оказалась огромная сыроежка.

Не меньше повезло и грибникам в Выборгском районе: там нашли редкий "гриб-петух", внешне напоминающий капусту. Фото опубликовала Екатерина Козлова.

Ранее мы рассказали о том, что названы самые грибные места в Петербурге и Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / grib_spb