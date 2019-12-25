Названы самые грибные места в Петербурге и Ленобласти

В четверг, 23 июля, стало известно, где самые грибные места в Петербурге и Ленобласти. Об этом сообщила член Санкт-Петербургского микологического общества Мила Калинина.
Калинина отметила, что самый грибной район северной столицы — Курортный. Также грибникам стоит посетить леса Выборгского района.
Если знаний не хватает — нужно спросить у опытных грибников
Мила Калинина.
Также Калинина заявила, что петербуржцы могут совершенно спокойно собирать трубчатые грибы. Дело в том, что в этом регионе не растут ядовитые представители этого вида.
Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга подписал закон о закрытии "наливаек".
Фото:pixabay
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