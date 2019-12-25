Названы самые грибные места в Петербурге и Ленобласти

Первое место в рейтинге заняли Курортный район.

В четверг, 23 июля, стало известно, где самые грибные места в Петербурге и Ленобласти. Об этом сообщила член Санкт-Петербургского микологического общества Мила Калинина.

Калинина отметила, что самый грибной район северной столицы — Курортный. Также грибникам стоит посетить леса Выборгского района.

Если знаний не хватает — нужно спросить у опытных грибников Мила Калинина.

Также Калинина заявила, что петербуржцы могут совершенно спокойно собирать трубчатые грибы. Дело в том, что в этом регионе не растут ядовитые представители этого вида.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга подписал закон о закрытии "наливаек".

Фото:pixabay