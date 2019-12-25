Грибник погиб после столкновения с электричкой под Павловском

В связи с трагедией движение электропоездов было временно приостановлено.

Транспортная полиция проводит проверку по факту смерти мужчины, который попал под поезд на перегоне между станциями "Новолисино" и "Павловск". Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Мужчина ранним утром отправился в лес за грибами и переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Из-за надетого капюшона он не увидел приближающуюся из-за поворота электричку.

Машинист подал сигнал повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако трагедии предотвратить не удалось.

Погибшим является 43-летний житель Павловска. Из-за случившегося задержка в движении поездов составила 42 минуты.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина пострадал в массовом ДТП на Васильевском острове.

Фото: УТ МВД по СЗФО