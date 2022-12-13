Грибник из Петербурга нашел в лесу корзину минометных снарядов

Мужчина опубликовал фото находок в соцсетях.

В лесу Ленобласти житель Петербурга нашел минометные снарядов. Об этом Алексей Шляпник рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сегодня, 21 мая.

Грибник собрал целую корзину летних опят и большой комплект миномётных снарядов. Он опубликовал фото находок.

Мужчина похвастался найденными опятами и строчком гигантским. Он добавил, что сезон по сморчку нежному теперь можно закрывать.

Ранее на Piter.tv: выбитые из Артемовска бойцы ВСУ обстреливают город из минометов.

Фото: ВКонтакте / Алексей Шляпник