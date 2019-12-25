Грибы, обитающие на коже человека, могут стать источником новых антибиотиков

Исследователи из Орегонского университета обнаружили молекулу, вырабатываемую дрожжевыми грибками, живущими на коже человека, которая обладает мощными противомикробными свойствами в отношении патогена, вызывающего полмиллиона госпитализаций в США ежегодно.

Это уникальный подход к решению растущей проблемы устойчивых к антибиотикам бактерий. В условиях глобальной угрозы устойчивых к лекарствам инфекций грибы, обитающие на коже человека, являются неисчерпаемым ресурсом для поиска новых антибиотиков. Кейтлин Ковальски, научный сотрудник Университета Огайо, руководившая исследованием

Как описано в статье, опубликованной в журнале Current Biology, распространённый кожный грибок Malassezia поглощает масло и жиры на коже человека, производя жирные кислоты, которые избирательно уничтожают золотистый стафилококк. У каждого третьего человека золотистый стафилококк безвредно обитает в носу, но эти бактерии являются фактором риска серьёзных инфекций при наличии благоприятных условий: открытых ран, ссадин и порезов. Они являются основной причиной инфекций кожи и мягких тканей, известных как стафилококковые инфекции. Золотистый стафилококк также является госпитальным супермикробом, известным своей устойчивостью к современным антибиотикам, что повышает острую необходимость в новых лекарствах.

Существует множество исследований, в которых выявляются новые структуры антибиотиков, но что было забавно и интересно в нашем исследовании, так это то, что мы выявили (соединение), которое хорошо известно и которое люди изучали ранее. Кейтлин Ковальски, научный сотрудник Университета Огайо, руководившая исследованием

Это соединение не токсично в обычных лабораторных условиях, но может быть опасным в условиях, имитирующих кислую среду здоровой кожи.

Я думаю, что именно поэтому в некоторых случаях мы могли не заметить подобные противомикробные механизмы, потому что уровень pH в лаборатории был недостаточно низким. Но человеческая кожа действительно кислая. Кейтлин Ковальски, научный сотрудник Университета Огайо, руководившая исследованием

В организме человека обитает огромное количество микроорганизмов, известных как микробиом, но мы мало знаем о грибах, которые живут в нашем организме, и об их влиянии на здоровье человека, — сказала Ковальски. Микробиом кожи представляет для неё особый интерес, потому что, в то время как другие части тела населены десятками различных грибов, на коже преобладает один вид, известный как Malassezia. Malassezia может быть связана с появлением перхоти и экземы, но считается относительно безвредной и нормальной частью микрофлоры кожи. Эти дрожжи эволюционировали, чтобы жить на коже млекопитающих, и настолько приспособились к этому, что не могут вырабатывать жирные кислоты без липидов — масел и жиров, — выделяемых кожей. о словам Ковальски, несмотря на то, что на нашей коже обитает множество Malassezia, они остаются малоизученными.

Кожа — это параллельная система по отношению к тому, что происходит в кишечнике, который действительно хорошо изучен. Мы знаем, что микробиом кишечника может изменять соединения организма и создавать свои собственные уникальные соединения, которые выполняют новые функции. Кожа богата липидами, и микробиом кожи перерабатывает эти липиды, чтобы также производить биоактивные соединения. Что это значит для здоровья кожи и кожных заболеваний? Кейтлин Ковальски, научный сотрудник Университета Огайо, руководившая исследованием

Изучив образцы кожи здоровых доноров и проведя эксперименты с клетками кожи в лаборатории, Ковальски обнаружил, что грибок Malassezia sympodialis преобразует липиды хозяина в антибактериальные гидроксижирные кислоты. Жирные кислоты выполняют в клетках различные функции, но в первую очередь являются строительным материалом для клеточных мембран.

Шагающие лунные роботы будут более надежными, чем Луноходы.

Фото: pxhere.com; Current Biology (2025). DOI: 10.1016/j.cub.2025.03.055