Греф заявил об адаптации российского бизнеса к сложившимся в экономике условиям

Глава Сбера оценил позицию предпринимательства по существующим условиям в экономике страны.

Российская бизнес-среда адаптировалась к нынешним условиям в экономической системе. В 60 процентах случаев отечественные предприниматели считают, что ситуация за последний год улучшилась. Соответствующее заявление на Деловом завтраке, организованном Сбером на полях Петербургского международного экономического форума, сделал глава Сбербанка Герман Греф.

Опросы бизнеса - компании видят некоторое улучшение экономической ситуации, но дефицит кадров, доступ к технологиях, ограничения по внешнеэкономической деятельности осложнили за последнее время… Но тем не менее, текущая ситуация бизнесом в 60% случаев оценивается лучше. Герман Греф, глава Сбера

Искусственный интеллект внесет вклад в ВВП России, уверен Греф.

Фото и видео: ПМЭФ