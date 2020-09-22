Греф заявил о необходимости снизить число налогов в России

По его мнению, любые действия по повышению налоговой нагрузки сокращают конкурентные преимущества, которые имеет Россия.

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что повышение налоговой нагрузки сокращают конкурентные преимущества России. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, отвечая в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава Сбербанка считает, что предпочтительнее сокращать расходы бюджета, но не повышение налогов.

Нужно упрощать налоговое администрирование, сокращать количество налогов, сокращать налоговые ставки Герман Греф.

По мнению Грефа, при активном повышении налогов Россия не получит экономического роста.

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Видео: YT / Россия 24