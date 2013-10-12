Греф заявил, что любое повышение налогов является вычетом из ВВП страны

Глава Сбера прокомментировал необходимость стимулирования частных инвестиций в России.

Частные инвестиции в российскую экономическую систему как минимум в 2-2,5 раза эффективнее государственных. Любое повышение налогов - это вычет из ВВП страны. Соответствующее заявление на Деловом завтраке, организованном Сбером на полях Петербургского международного экономического форума, сделал глава Сбербанка Герман Греф.

Мы посмотрели, сделали обобщение по практике нашей страны, за рубежом. Примерно такая картинка: рост расходов за счет роста налогов приводит к падению ВВП на 0,47% при повышении налогов на 1 п.п. Это говорит о том, что все-таки споры здесь давно закончены... Герман Греф, глава Сбера

Греф заявил об адаптации российского бизнеса к сложившимся в экономике условиям.

Фото и видео: ПМЭФ