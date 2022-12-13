Греф заверил, что Сбер обеспечит беспрерывное обслуживание в самых сложных ситуациях

Глава банка рассказал о работе в приграничных с Украиной регионах.

Российский предприниматель Герман Греф заверил, что Сбер обеспечит беспрерывное обслуживание пользователей (как граждан, так и компаний) в самых сложных ситуациях. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе рабочей встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Эксперт пояснил, что организация не прервала ни на один день работу своих отделений, несмотря даже на беспрецедентные атаки извне. Греф пояснил, что Сбер является самым атакуемым в стране. Он добавил, что были и такие угрозы, с которыми банк никогда ранее не сталкивался.

Надеюсь, мы сумеем даже в самых сложных ситуациях обеспечить бесперебойное обслуживание граждан и компаний. Тем не менее пока нам удается быть абсолютно устойчивыми, мы тоже научились на этих атаках, мы становимся более опытными. Герман Греф, глава Сбера

Герфан Греф объяснил главе государства, что руководство Сбера совершенствует модели защиты. Кредитная организация продолжает работать на приграничных территориях страны в непростых условиях. Однако ни один сотрудник не решился покинуть должность на этих местах. Глава Сбера напомнил о том, что банк является единственным опорным банком для небольших городов Курской, Воронежской и Белгородской областях.

Просто невозможно себе представить, что мы не будем оказывать финансовые услуги. Поэтому мы весь спектр финансовых услуг там оказываем и будем оказывать. Герфан Греф, глава Сбера

Сбер наградил лауреатов своей первой Научной премии.

Фото и видео: Kremlin.ru, ТАСС