Сбер наградил лауреатов своей первой Научной премии

В качестве поощрения за свои исследования и вклад в науку трое ученых в сумме получили 60 миллионов рублей. Награждал деятелей науки глава банка Герман Греф.

Сбер 14 декабря в штаб-квартире наградил лауреатов своей первой Научной премии, имена которых стали известны в конце ноября. В церемонии принял участие заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Сопредседатели комитета премии – Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и профессор Национального университета Сингапура и Университета Манчестера, лауреат Нобелевской премии по физике Константин Новосёлов.

Все заявки на премию прошли независимую экспертизу, в которую было вовлечено 392 российских и зарубежных учёных. На её основе ученые советы под руководством академиков РАН сформировали списки финалистов в каждой номинации. А итоговое решение о лауреатах 2022 года принимал комитет премии, в который вошли академики РАН и специалисты мирового уровня.

В номинации "Физический мир" лауреатом стал Юрий Оганесян, академик РАН, доктор физико-математических наук. Премия присуждена за основополагающие работы по синтезу сверхтяжёлых химических элементов и вклад в становление экспериментальной базы ускорителей, заложивших перспективы будущих открытий и революционных ядерных технологий.

В номинации "Науки о жизни" лауреатом стал Александр Габибов, академик РАН, доктор химических наук. За открытие каталитической функции иммуноглобулинов в природе и создание методами комбинаторной химии и биологии искусственных биокатализаторов для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний.

В номинации "Цифровая вселенная" – Александр Холево, академик РАН, доктор физико-математических наук. За основополагающий вклад в квантовую информатику и работы, открывающие путь к принципиально новым системам коммуникаций и вычислений.

В качестве поощрения за свои исследования и вклад в науку трое ученых в сумме получили 60 миллионов рублей. Награждал деятелей науки глава банка Герман Греф.

Фото: пресс-служба Сбера