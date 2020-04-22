Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф выступил против введения налога на доходы по вкладам. При этом он отметил, что такой налог есть почти во всех государствах. Поэтому те, кто учредил его в России, ссылались на опыт других стран.
Его слова приводит Сбербанк TV.
Но я бы в этот момент времени такой налог не вводил, - Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка.
Он отметил, что все позитивные изменения от введения налога нивелируются плохим администрированием и негативными эффектами. Также Греф заявил, что он вообще не большой любитель налогов.
Высказывание главы Сбербанка прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, мнение Германа Грефа очень авторитетно, так как он обладает большим опытом и экономическими знаниями. Тем не менее, сказал Песков, это проработанная инициатива президента и правительства России.
Ранее Греф прокомментировал идею раздать деньги россиянам просто так.
Видео: Youtube/ Сбербанк TV
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