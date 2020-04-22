Глава Сбербанка заявил, что он вообще не большой любитель налогов.

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф выступил против введения налога на доходы по вкладам. При этом он отметил, что такой налог есть почти во всех государствах. Поэтому те, кто учредил его в России, ссылались на опыт других стран.

Его слова приводит Сбербанк TV.

Но я бы в этот момент времени такой налог не вводил, - Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка.

Он отметил, что все позитивные изменения от введения налога нивелируются плохим администрированием и негативными эффектами. Также Греф заявил, что он вообще не большой любитель налогов.

Высказывание главы Сбербанка прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, мнение Германа Грефа очень авторитетно, так как он обладает большим опытом и экономическими знаниями. Тем не менее, сказал Песков, это проработанная инициатива президента и правительства России.

Ранее Греф прокомментировал идею раздать деньги россиянам просто так.

Видео: Youtube/ Сбербанк TV