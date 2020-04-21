Россия может потратить 10% ВВП на выход из кризиса.

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф прокомментировал идею раздать деньги россиянам просто так. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью "Ленте.ру".

По словам Грефа, у России нет такого рыночного источника финансов, как, например, у США или Евросоюза.

У нас нет такого количества инструментов, через которые мы можем привлечь подобные объемы средств. Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка

Он отметил, что РФ — одна из стран с самым низким госдолгом в мире. Он составляет около 15% от ВВП, что, по мнению Грефа, довольно мало. Поэтому, считает он, Россия может позволить себе раздать гражданам сумму, равную 20% ВВП — это около 20 триллионов рублей.

Однако сам Греф считает, что Россия может потратить 10% ВВП на выход из кризиса, на помощь гражданам. А это, считает президент Сбербанка, не те деньги, которые нужно "раскидывать с вертолёта".

Нужно помочь тем людям, которые попали в сложную ситуацию.

Ранее Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так.