Эта мера поддержки — крайняя.

Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так. Об этом рассказала председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Она отказалась считать способом экономической поддержки людей в кризис так называемую раздачу денег "с вертолёта". Это финансовая концепция, по которой гражданам раздают деньги безвозмездно - "просто так".

Набиуллина рассказала, что эта мера поддержки — крайняя. При этом у России остались ещё и другие финансовые инструменты. Набиуллина отметила, что не стоит путать раздачу денег с необходимой адресной помощью.

Ранее мы рассказывали, что ЦБ планирует снизить ключевую ставку.

Видео: Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной