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Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

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Эта мера поддержки — крайняя.

Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так. Об этом рассказала председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Она отказалась считать способом экономической поддержки людей в кризис так называемую раздачу денег "с вертолёта". Это финансовая концепция, по которой гражданам раздают деньги безвозмездно - "просто так".

Набиуллина рассказала, что эта мера поддержки — крайняя. При этом у России остались ещё и другие финансовые инструменты. Набиуллина отметила, что не стоит путать раздачу денег с необходимой адресной помощью.

Ранее мы рассказывали, что ЦБ планирует снизить ключевую ставку.

Видео: Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной 

Теги: деньги, кризис, центробанк, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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