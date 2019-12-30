Он надеется, что курс компании не изменится.

Герман Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка. Глава Сбербанка заявил, что может покинуть свой пост, если при смене главного акционера изменится курс. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на заявление спикера в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Мы глубоко убеждены, что стратегия правильная, практика это доказывает. Если концепция будет изменена, то я не вижу свое место в компании прокомментировал эксперт

Герман Греф надеется, что стратегия все же не будет меняться. Однако в последнее время власти обсуждают возможность передачи контрольного пакета акций компании от Центробанка государству. Такое решение обуславливается конфликтом интересов. Сейчас ЦБ одновременно является и регулятором, и акционером. Не исключается вероятность того, что Центробанк не передаст, а продаст свой пакет акций.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

