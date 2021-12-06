Греф: ключевая ставка ЦБ РФ недостаточно высока для нынешнего уровня инфляции

Как отметил Греф, любое поднятие ставки затрагивает экономику. Не исключено, что регулятор продолжит её повышать.

Ключевая ставка ЦБ РФ недостаточно высока для текущего уровня инфляции. Об этом в рамках Всемирной выставки "Экспо-2020" заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Как отметил Греф, любое поднятие ставки затрагивает экономику. Не исключено, что регулятор продолжит её повышать. По словам главы Сбербанка, если вернуться к цифрам, то сегодняшняя ставка 7,5% против инфляции в конце ноября 8,3%, низковата. Размер дальнейшего роста ставки предсказать невозможно.

Наши оценки – может до одного процентного пункта. Но насколько ставка пойдет дальше вверх, вопрос пока остается открытым. Герман Греф, глава Сбербанка

Ранее мы сообщили, что Сбербанк повысил ставки по ипотечным программам.

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