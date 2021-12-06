Сбербанк повысил ставки по ипотечным программам

Ставки по ипотеке на вторичное жилье выросли на 0,2 п.п. – до 9,3%, на новостройки – на 0,5 п.п. – до 9,3%.

Крупнейший российский банк "Сбербанк" в четвертый раз за год повысил ставки по большей части ипотечных программ. Об этом сказано в материалах организации.

Ставки по ипотеке на вторичное жилье выросли на 0,2 п.п. – до 9,3%, на новостройки – на 0,5 п.п. – до 9,3%. Стоимость рефинансирования ипотеки увеличилась с 8,6% до 9,6% годовых. Ставки по ипотечным кредитам на строительство жилого дома поднялись с 9,6% до 9,9%, на покупку загородной недвижимости – с 8,8% до 9,8%.

Напомним, что последний раз ипотечные ставки повышали 15 ноября. Тогда процент ставки по ипотеке на новостройки вырос на 0,4 п.п. и составил 8,8%, на вторичное жилье – на 0,6 п.п. – до 9,1%. Ипотечный кредит на готовое жилье составил 8,7%. Стоимость рефинансирования ипотеки увеличилась до 8,6% годовых.

Ранее мы сообщили, что Сбер увеличил возраст заемщиков по ипотеке до 75 лет.

Видео: YouTube / Россия 24