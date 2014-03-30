Сбер увеличил возраст заемщиков по ипотеке до 75 лет

Сбер расширил возможности для получения ипотеки по программе "Жилищный кредит по двум документам". Возраст заемщиков увеличен до 75 лет. Ранее он не мог превышать 65 лет к моменту возврата кредита по договору. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Кроме того, банк отменил требование о наличии обязательного штампа о постоянной регистрации при подаче заявки. Теперь заемщику достаточно иметь лишь временную регистрацию.
Мы видим спрос на ипотеку по двум документам и решили сделать ее еще более доступной для большего количества людей, которые хотят купить жилье. На это есть спрос со стороны заемщиков, люди обращаются в банк с вопросами о повышении возраста, чтобы получить возможность взять ипотеку.
Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка
Ставка в Сбере по ипотеке по двум документам составляет от 5%, первоначальный взнос — от 20%, а срок кредита — до 30 лет.
Для подачи заявки на ипотеку по этой программе через сервис Домклик нужны всего два документа — паспорт и любой документ из списка: СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего или сотрудника федеральных органов власти.
Фото: Piter.TV
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