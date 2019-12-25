Греф: ВВП РФ в 2021 году вырастет на 2-3%

Глава Сбера рассказал о прогнозах по экономической ситуации в России.

Герман Греф заявил, что ВВП РФ в 2021 году вырастет на 2-3% при цене нефти 50 долларов за баррель. Об этом глава Сбера сообщил журналистам телеканала "Россия-24". Эксперт уточнил, что ожидается, что экономическая ситуация по стране на следующий год будет оптимистичнее, чем в настоящее время.

Прогноз, от которого мы исходим … - темпы роста ВВП между 2 и 3 [процентами], нефть, что является ключевым параметром, - за 50 , рубль укрепляется Герман Греф, глава Сбербанка

Напомним, что ранее специалисты утверждал о том, что падение ВВП страны на текущий год составит 4,2-4,5 процента в том случае, если правительству не придется повторить во второй раз локдаун, связанный с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Греф спрогнозировал состояние банковского сектора России до 2023 года.

Фото: Piter.tv