Драйверами роста станут ипотечные кредиты и страхование.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф спрогнозировал состояние банковского сектора России до 2023 года. Заявление он сделал во время выступления на презентации новой стратегии группы.

На горизонте 2020–2023 годов рост банковского сектора в России замедлится. Герман Греф, председатель правления Сбербанка

Он отметил, что на фоне мировой экономической ситуации это довольно перспективные показатели. По мнению Грефа, драйверами роста станут ипотечные кредиты, страхование и управление финансовыми активами.

Ранее Греф заявил о необходимости снизить число налогов в России.

Видео: Youtube/СберТВ