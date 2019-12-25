Греция признает российский препарата раньше других стран Европейского союза.

Греция признала "Спутник V" наравне с европейскими вакцинами от COVID-19. Об этом сообщил министр туризма страны Харис Теохарис.

Мы очень хотим, чтобы наши братья из России могли посетить нашу страну. Харис Теохарис, министр туризма Греции

Он подчеркнул, что Греция признает российский препарата раньше других стран Европейского союза.

Границы Греция планирует полностью открыть с 14 мая. По словам Теохариса, чтобы въехать в страну из России, нужно будет предъявить справку о вакцинации, отрицательный тест на новую коронавирусную инфекцию или тест на наличие антител для переболевших.

Ранее эксперт рассказал, зачем переболевшим прививаться от коронавируса.

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