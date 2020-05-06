Греция предложит ЕС новую модель цены на электричество

По его словам, страны ЕС придут к решению, которое будет соответствовать нуждам каждого государства.

Греция предложит Евросоюзу новую модель цены на электричество. Об этом заявил министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас по прибытии на встречу с коллегами в Брюсселе.

По его словам, страны ЕС придут к решению, которое будет соответствовать нуждам каждого государства. Скрекас подчеркнул, что новая модель поможет снизить потребление газа для снижения энергетической зависимости от российского энергоресурса.

Также глава ведомства предложит рассмотреть новую европейскую электрическую модель, которая будет лучше подсчитывать реальную цену электричества, без привязки цены на электричество к цене газа.

Ранее Хабек заявил о снижении потребления газа в Германии.

Видео: European Commission