Процесс выдачи был прерван из-за пандемии коронавируса.

Греция объявила точную дату начала выдачи виз россиянам. Принимать документы и оформлять визы начнут 29 июня. Об этом рассказали в визовом центре Греции GVCW.

Процесс выдачи был прерван из-за пандемии коронавируса.

Обращаться в центр можно только по предварительной записи — приём будет идти с 9:00 до 15:00, документы выдают с 16:00 до 18:00.

Сроки рассмотрении и выдачи остаются прежними. При посещении визового центра необходимо соблюсти все санитарные нормы — носить маску, пользоваться антисептиком, соблюдать социальную дистанцию. При входе посетителям будут измерять температуру.

Ранее мы рассказывали, что принимать заявления на визу в Эстонию начнут не раньше 1 июля.