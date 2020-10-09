Певица Гречка выпустила сразу четыре новых песни

Ее поклонники назвали это "лучшим релизом, который максимально шокирует своей крутостью".

Российская певица Гречка опубликовала в Instagram новое видео, в котором представила сразу четыре своих новых песни. Композиции под названием "Хватит", "Исчезнуть", "Мир иллюзий" и "Проснись, моя настоящая любовь" по достоинству оценили поклонники артистки.

"Сладкая жвачка для сладких поцелуев.

Алкоголь — как средство для выражения чувств.

И мы с тобой танцуем в наших сладких поцелуях,

Никому не будем говорить, что мы с тобой", - поется в припеве "Проснись, моя настоящая любовь".

Подписчики певицы оставили под постом множество восторженных комментариев. Один из них гласит, что это "лучший релиз, который максимально шокирует своей крутостью". За несколько часов ролик набрал в Instagram Гречки более 2,8 тысяч просмотров.

Ранее мы писали, что Бузова выпустила новый трек о расставании.

Видео: Instagram / grechkalu