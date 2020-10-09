Бузова выпустила новый трек о расставании

Композиция называется "Ненормальный вайб".

Телеведущая и певица Ольга Бузова выпустила новый трек под названием "Ненормальный вайб". Композиция доступна для прослушивания на многих музыкальных интернет-площадках.

В новом треке певица намекнула на расставание со своим молодым человеком. К слову, слухи о разрыве звезды с Давидом Манукяном ходят в сети уже несколько недель. Песня "Ненормальный вайб" и подпись к нему в Instagram Бузовой только подогревают их.

"Если вам плохо вместе, не нужно продолжать… Моя новая песня о любви, которой больше нет, но которая придет со всем скоро, и сделает вас самими счастливыми. Поверьте, я знаю", - написала певица.

В новом треке Бузова поет как на русском, так и на английском языке. Большинству поклонников певицы песня пришлась по душе, однако не все уловили смысл текста:

"Пе-перезаряжай,

Опе-опережай,

Ты меня не искушай,

Без тебя дышать,

Мой шрам,

Ты хотел любви —

Теперь решай", - поется в припеве.

Ранее Собчак обвинила Бузову в фотошопе актера Петрова.

Видео: Instagram / buzova86