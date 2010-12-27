Греческий кот появился на Васильевском острове

Табличка из бетона выполнена в технике сграффито.

Художник Кирилл Романов вместе с Piter.TV разместил на 8-ой линии Васильевского острова свой новый стрит-арт.

Табличка из бетона выполнена в технике сграффито. На ней изображён кот по греческому образцу. Это уже пятая работа художника, более ранние произведения можно увидеть на улице Пестеля, в переулке Радищева.

Техника сграффито подразумевает использование штукатурки, минимум два слоя. Базовый слой служит фоном, а потому лучше, если его цвет будет отличаться от второго и последующих слоев.

"Всего лишь несколько царапин": стрит-арт по мотивам картин Фриды Кало появился в Петербурге.

Фото: Piter.TV