Лидер группы "Аквариум" высказался по поводу вакцинации

По мнению Бориса Гребенщикова, каждый имеет право на свою точку зрения.

В понедельник, 15 ноября, рок-музыкант, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков высказал свое мнение по поводу вакцинации в интервью "Фонтанке".

По словам музыканта, каждый может иметь свое мнение по любому поводу. Однако, если человек не хочет вакцинироваться, а "целомудренно дрейфует в сторону кладбища" – это только его выбор.

Как говорят индусы — со временем он переродится с другой точкой зрения. отметил Гребенщиков

Сам лидер "Аквариума" живет на два города – Лондон и Петербург, а также часто путешествует. По его мнению, тех, кому действительно нужно было передвигаться по странам, никакие ограничения в различных государствах не останавливали.

Ранее мы писали, что в Петербурге свободны 43% коронавирусных коек.

Фото: Boris Grebenshchikov / Instagram