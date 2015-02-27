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Лидер группы "Аквариум" высказался по поводу вакцинации
Сегодня, 17:36
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Лидер группы "Аквариум" высказался по поводу вакцинации

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По мнению Бориса Гребенщикова, каждый имеет право на свою точку зрения.

В понедельник, 15 ноября, рок-музыкант, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков высказал свое мнение по поводу вакцинации в интервью "Фонтанке". 

По словам музыканта, каждый может иметь свое мнение по любому поводу. Однако, если человек не хочет вакцинироваться, а "целомудренно дрейфует в сторону кладбища" – это только его выбор.

Как говорят индусы — со временем он переродится с другой точкой зрения.

отметил Гребенщиков

Сам лидер "Аквариума" живет на два города – Лондон и Петербург, а также часто путешествует. По его мнению, тех, кому действительно нужно было передвигаться по странам, никакие ограничения в различных государствах не останавливали. 

Ранее мы писали, что в Петербурге свободны 43% коронавирусных коек.

Фото: Boris Grebenshchikov / Instagram

Теги: борис гребенщиков, группа аквариум, коронавирус
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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