Гребень антициклона оградит Петербург от дождей

Температурный фон ожидается на 1-2 градуса выше положенных значений.

Во вторник, 15 сентября, синоптическая ситуация в Петербурге останется в руках гребня антициклона. Он сохранит в городе переменную облачность и оградит от дождей. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Сегодня температурный фон ожидается на 1-2 градуса выше положенных для середины сентября значений. Столбики термометров в Петербурге поднимутся до +15…+17 градусов, в Ленобласти будет +13…+18 градусов. Ветер подует с северо-запада, запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге на ближайшую неделю.

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