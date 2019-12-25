Петербург ждет "циклоническая чехарда" с мощными штормами

Один за другим город на Неве будут атаковать несколько североатлантических циклонов.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге на ближайшую неделю. Подробный прогноз он опубликовал на своей странице в Instagram.

По словам синоптика, на этой неделе Петербург ждет "циклоническая чехарда". Один за другим город на Неве будут атаковать несколько североатлантических циклонов. Они сделают погоду неустойчивой, с резкими и значительными колебаниями атмосферного давления. В отдельные дни в городе пройдут сильные дожди со штормовыми ветрами.

Исключением из такой малокомфортной картины станет вторник. В этот день город окажется на периферии антициклона. 15 сентября Северную столицу ждет преимущественно солнечная и сухая погода с температурой на 1-2 градуса выше нормы. Днем воздух прогреется до +15…+17 градусов.

Также тепло, учитывая, что на календаре середина сентября, будет в среду. Однако очередной циклон закроет небо плотными облаками, принесет дожди и начнет усиливать ветра. Днем 16 сентября столбики термометров поднимутся до +15…+17 градусов.

В четверг Петербург попадет под влияние холодной тыловой части циклона, направляющегося на юго-восток. Погода будет облачная, дождливая и ветреная. Порывы ветра достигнут штормовой силы. В таких условиях температура воздуха существенно понизится – до +10…+12 градусов днем. "А это уже значения конца первой декады октября", - отметил синоптик.

В пятницу, 18 сентября, ветер немного ослабеет, но по-прежнему останется порывистый. Дожди примут локальный и кратковременный характер. Температура воздуха изменится мало и днем составит около +11…+13 градусов.

В субботу Петербург окажется на пути следующего циклона. Горожан вновь ждут дожди и усиление западного ветра, грозящего нагонным наводнением. Ночью в такой ситуации ожидается +7…+9 градусов, днем воздух прогреется до +12…+14 градусов.

В воскресенье, 20 сентября, новая волна холодного воздуха опустит показания термометров. Ночью столбики термометров покажут лишь +6…+8 градусов. Днем ожидается не выше +10…+12 градусов. По словам Леуса, даже ослабевающие ветра и небольшие дожди не добавят погоде комфорта.

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