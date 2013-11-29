Гражданина Узбекистана грубо задержали в миграционной службе Томска

Пострадавший гражданин Республики Узбекистан обратился в полицию.

В понедельник, 3 мая, в миграционной службе Томска грубо задержали гражданина Узбекистана. Соответствующий инцидент попал на видео.

На кадрах видно, что мужчину попросили предоставить помимо паспорта водительские права. После отказа гражданина Узбекистана грубо задержали, сопровождая перепалку нецензурной бранью.

Известно, что после гражданин Республики Узбекистан обратился в полицию.

Ранее мы сообщали о том, что в Металлострое мужчина после ДТП угрожал женщине ножом.

Видео: Telegram/Новости vtomske.ru