В Ленобласти задержали эстонца, который пытался попасть в Россию по реке Нарва

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело и заключили под стражу.

Гражданина Эстонской Республики задержали при попытке незаконно пересечь государственные границы РФ по реке Нарва. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

20-летний иностранец пытался незаконно попасть в Россию по воде. Однако задуманное не удалось осуществить – молодого человека поймали пограничники. В отношении него возбудили уголовное дело и заключили под стражу. О случившемся сообщили пограничному представителю Эстонской Республики.

Сейчас стражи порядка выясняют, были ли у эстонца пособники.

Ранее мы писали, что на границе Белоруссии и Литвы погиб мигрант.

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