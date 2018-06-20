Колумбиец осужден в Петербурге на 9 лет строгача за контрабанду кокаина

Иностранный гость промышлял в России распространением колумбийского кокаина.

В Куйбышевском районном суде вынесен приговор гражданину Колумбии, который пытался провезти в Петербург партию кокаина. Мужчина ввез с собой запрещенные вещества в особо крупном размере. Преступник лишился свободы на срок в девять лет. Он отбудет наказание в колонии строгого режима.

По версии следствия, иностранец планировал заниматься распространением наркотиков по стране. Незаконной деятельностью подсудимый занимался с декабря 2015 года по март 2016 года. Во время попытки очередного сбыта нелегального продукта он был задержан оперативниками.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге осудили местных экстремистов на 33,5 года тюрьмы.

Фото: Pixabay.com