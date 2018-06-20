В Петербурге осудили местных экстремистов на 33,5 года тюрьмы

Лидер организации осужден на 7 лет.

В Санкт-Петербурге накануне вечером завершился суд против организаторов и участников экстремистского движения. Сторонники запрещенного на территории России "Ат-Такфир-Валь-Хиджра" признаны виновными. Создатель преступной ячейки Шамиль Фаталиев получил семь лет колонии общего режима. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Отметим, что другие члены группировки в общем получили срок ареста на более чем 33 года. Пять экстремистов приговорены к трем годам лишения свободы, но данное наказание истекает уже в мае 2019 года. Оставшиеся члены движения освобождены в зале суда из-за истечения срока заключения.

К уголовной ответственности привлечено десять нарушителей, не считая Шамиля.

Фото: Piter.tv