Гражданин Белоруссии утонул в Лужском районе

Мужчина был пьян.

В воскресенье, 24 мая, на озере Врево в Лужском районе Ленобласти утонул гражданин Белоруссии, отдыхавший с тремя земляками у пешеходного моста. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что белорусы проживали в деревне Брод в строительном вагончике. В день трагедии компания расписала спиртные напитки на берегу озера. Погибший пошел искупаться и быстро начал тонуть: приятели поспешили на помощь, но вытащили из воды уже мертвое тело.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту гибели человека.

Ранее мы рассказали о том, что в Янино молодой мужчина во время ссоры задушил 24-летнюю сожительницу.

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