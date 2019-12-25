Граждане Вьетнама погибли в землянке в Подмосковье

Они пытались укрыться от жары.

Две гражданки Вьетнама погибли при обвале землянки в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Раменском городском округе Московской области. По данным ведомства, женщины пытались спрятаться в собственноручно выкопанном укрытии от жаркой погоды. Одной из них было 45 лет, другой – 47. Сообщается, что женщины погибли в результате обвала земли.Тела были обнаружены без внешних признаков насильственной смерти.

В настоящее время по факту гибели граждан Вьетнама проводится проверка.

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