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Граждане Вьетнама погибли в землянке в Подмосковье
Сегодня, 16:29
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Граждане Вьетнама погибли в землянке в Подмосковье

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Они пытались укрыться от жары.

Две гражданки Вьетнама погибли при обвале землянки в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Раменском городском округе Московской области. По данным ведомства, женщины пытались спрятаться в собственноручно выкопанном укрытии от жаркой погоды. Одной из них было 45 лет, другой – 47. Сообщается, что женщины погибли в результате обвала земли.Тела были обнаружены без внешних признаков насильственной смерти. 

В настоящее время по факту гибели граждан Вьетнама проводится проверка. 

Ранее мы сообщали, что в Ленинградской области 23 июня ожидается до +36 градусов.

Фото: pixabay.com

Теги: вьетнам, жаркая погода, землянка, укрытие, человека засыпало землей
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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