В Ленобласти 23 июня ожидается до +36 градусов

Местами в регионе ожидается кратковременный дождь, гроза.

В среду, 23 июня, в Ленинградской области будет по-прежнему жарко, при этом ожидается переменная облачность. Об этом сообщили сотрудники МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами в регионе ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с, при грозе порывистый.

Ночью столбики термометров покажут +19..+24 градуса, местами +16 градусов. Днем воздух прогреется до +31..+36 градусов.

Ранее в МЧС сообщили, что аномальная жара в Ленобласти продлится до четверга.

Фото: Piter.tv