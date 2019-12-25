  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти 23 июня ожидается до +36 градусов
Сегодня, 15:13
168
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 23 июня ожидается до +36 градусов

0 0

Местами в регионе ожидается кратковременный дождь, гроза.

В среду, 23 июня, в Ленинградской области будет по-прежнему жарко, при этом ожидается переменная облачность. Об этом сообщили сотрудники МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами в регионе ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с, при грозе порывистый.

Ночью столбики термометров покажут +19..+24 градуса, местами +16 градусов. Днем воздух прогреется до +31..+36 градусов.

Ранее в МЧС сообщили, что аномальная жара в Ленобласти продлится до четверга.

Фото: Piter.tv

Теги: жара, лето, мчс, погода
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии