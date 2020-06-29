Иванов отмечает, что посетить Россию без получения визы могут примерно четыре миллиарда человек.

Граждане 113 стран с 2021 года смогут въезжать в РФ без бумажной визы. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов, пишет газета "Коммерсантъ".

Электронную визу смогут получить граждане тех стран, которые войдут в перечень, составляемый правительством РФ. На данный момент это 53 государства.

Ещё с 60 заключены международные договоры, по которым граждане этих стран могут посещать РФ без визы.

Иванов отмечает, что посетить Россию без получения визы могут примерно четыре миллиарда человек.

Ранее Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты.

Видео: government.ru